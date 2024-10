Inauguração da exposição “Estima e não Estigma” assinalou Dia Mundial da Saúde Mental

Para assinalar o Dia Mundial da Saúde Mental foi inaugurada a exposição “Estima e não Estigma”, promovida pela Associação r.INseRIR, sediada no Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental da Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria). A exposição estará patente no hall de entrada, na zona de consultas externas e no departamento de psiquiatria do Hospital Distrital de Santarém.

Durante a inauguração, Tatiana Silvestre, presidente do conselho de administração da ULS Lezíria, enalteceu o trabalho desenvolvido pela associação: “um dos grandes focos do trabalho da Associação r.INseRIR tem sido trabalhar na redução do estigma da saúde mental. Quero dar os parabéns à associação e aos seus artistas”, afirmou. A presidente também sublinhou a possibilidade de adquirir as obras em exposição, através da leitura de um QR code, cuja venda reverte a favor da associação e dos artistas.

Nazaré Matos, directora do Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental, congratulou o trabalho da Associação r.INseRIR e aproveitou para recordar a importância da arte no processo de recuperação da saúde mental, inspirando-se em Nise da Silveira, pioneira da arte terapêutica: “a arte é uma poderosa arma no apoio à cura da doença mental, e isso está bem explícito nesta exposição”, disse. Teresa Massano, enfermeira responsável do Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental, relembrou o percurso e evolução da associação: “é a sexta exposição que estamos a realizar. Desejo que apreciem e gozem as emoções que as obras vos vão transmitir”, vincou. Marta Bacelar, administradora hospitalar e membro da Associação r.INseRIR, agradeceu a António Calixto, curador da exposição e membro da Associação, que selecionou e organizou as obras.

A Associação r.INseRIR, fundada em 2018, desenvolve projectos focados na inclusão social de pessoas com doença mental, com destaque para as oficinas de arte, utilizando a arte como ferramenta terapêutica e de reabilitação. As oficinas ajudam os participantes a desenvolver competências pessoais e profissionais, ao mesmo tempo que combatem o estigma social ao expor suas criações ao público. Através da arte, pretende-se promover a autoestima dos participantes e reforçar a sua integração na sociedade.