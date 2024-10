Um quiosque com responsabilidade social em Santarém

A Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão com Deficiência (APPACDM) de Santarém concretizou mais uma etapa no seu já longo trajecto em prol da inclusão ao inaugurar no dia 14 de Outubro um quiosque cafetaria junto ao Tribunal de Santarém. O projecto Missão Café conta com o serviço de dois colaboradores e de três utentes da instituição, funcionando diariamente entre as 08h00 e as 17h00. A implementação deste projecto inclusivo contou com o apoio da “BPI Fundação ”la Caixa” Capacitar” e do município de Santarém.

O presidente da Câmara de Santarém, João Leite, e dos vereadores Beatriz Martins, Alfredo Amante, Carlos Martinho, Nuno Russo e Nuno Domingos estiveram na cerimónia de inauguração, que contou ainda com as presenças de Luís Amaral, presidente da APPACDM de Santarém, Inês Barroso, deputada na Assembleia da República, Ricardo Gonçalves, presidente do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), Aníbal Vieira, vigário-geral da Diocese de Santarém, Paula Carloto, directora da Segurança Social de Santarém, e Sofia Coelho, representante do BPI de Santarém.

João Leite referiu que a APPACDM tem habituado a comunidade a este tipo de projectos, mobilizadores e inclusivos, destacando o papel que o anterior presidente da câmara, Ricardo Gonçalves, teve no processo ao juntar os vários parceiros. E enalteceu também a postura pró-activa da APPACDM ao desafiar o município para disponibilizar esse espaço. “Vocês são o pilar fundamental deste projecto magnífico, que permite a estes utentes da APPACDM, todos os dias, colocarem à disposição da nossa comunidade um conjunto de elementos gastronómicos, o café e a doçaria, feitos na plenitude pelos nossos utentes”, afirmou o presidente da câmara.

O presidente da APPACDM de Santarém, Luís Amaral, agradeceu aos parceiros do projecto salientando a responsabilidade social que evidenciaram na concretização desta iniciativa pioneira na instituição. “Porque é a primeira vez que nós, publicamente e de uma forma legal, formal e institucional assumimos um negócio social. É uma experiência que não tínhamos. Vamos tentar responder às exigências”, afirmou. Marta Estevão, directora de Serviço Técnico Pedagógicos da APPACDM de Santarém, reforçou que este projecto nasceu de um sonho que a instituição tinha de ter a sua marca na cidade de Santarém. A cerimónia foi abrilhantada com interpretação de várias canções pelo Grupo Coral da APPACDM de Santarém.