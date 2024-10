Vila Saúde promove a saúde e a solidariedade no Entroncamento

A Santa Casa da Misericórdia do Entroncamento e a Farmácia da Terra. Vão realizar, nos dias 25 e 26 de Outubro, a 3ª Edição do Vila Saúde, um evento gratuito focado na promoção da saúde e bem-estar da comunidade.

Serão levadas a cabo diversas actividades, desde rastreios a workshops, incluindo uma Caminhada Solidária, no sábado 26, às 16h00, a favor da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC). As inscrições e o programa completo estão disponíveis no facebook da iniciativa e os contactos podem ser feitos também através do e-mail comunicacao@scment.org. A 3ª Edição do Vila Saúde tem o apoio de vários parceiros, incluindo a LPCC, a Unidade de Saúde Local do Médio Tejo, a Ucardio, a Oral Project, entre outros.