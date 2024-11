Demonstração culinária promoveu produtos locais no mercado de Tomar

O Mercado Municipal de Tomar foi palco do evento gastronómico “Sem Mitos no Mercado”, que uniu a comunidade em torno de sabores e aromas irresistíveis. A primeira demonstração culinária do novo projecto do município “Mercado, é Aqui!” foi conduzida pela nutricionista Margarida Lopes. A vereadora com o pelouro das Feiras e Mercados, Rita Freitas, também marcou presença.

A nutricionista Margarida Lopes, conduziu a actividade utilizando produtos frescos do próprio mercado, proporcionando uma abordagem à alimentação, criativa e saudável. Com a escolha dos ingredientes locais pretendeu-se destacar a qualidade e a sustentabilidade da oferta de produtos que ali se apresentam. Apresentou uma receita de marmelo cozido com especiarias, requeijão e amêndoas, servido também com pão fatiado sobreposto por frango desfiado, tomate e paté de beringela.

Mais do que uma demonstração culinária, foi também uma oportunidade educacional, pois Margarida Lopes compartilhou dicas sobre como escolher e preparar alimentos de forma saudável e económica, incentivando todos a explorar mais as opções disponíveis no mercado local.

Para a vereadora Rita Freitas, esta iniciativa tem o propósito de reforçar o apoio aos produtores e vendedores do Mercado Municipal, bem como de transmitir à comunidade a enorme oferta de produtos e alimentos ali existentes que contribuem para a adopção de práticas alimentares mais sustentáveis. Através desta acção, o município pretende também melhorar a experiência e satisfação do cliente frequente, bem como atrair novos públicos ao espaço.