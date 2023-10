Ourém investe mais de nove milhões de euros em obras no concelho

A requalificação de um troço da estrada de Minde é a obra que representa o investimento mais elevado, superior a três milhões de euros.

A requalificação da estrada de Minde, no valor de aproximadamente 3,2 milhões de euros, é a obra com o custo mais elevado das 13 que decorrem nas seis freguesias do concelho de Ourém, que perfazem um investimento superior a 9,2 milhões de euros. “Uma obra muito necessária que era reclamada há várias décadas pelas pessoas desta zona e por todos aqueles que aqui chegam”, afirmou o presidente da Câmara de Ourém, Luís Albuquerque, durante uma visita às empreitadas. Nessa intervenção está a decorrer a alteração de toda a conduta de água e prevê-se que no início de Novembro comecem a ser colocados os passeios. A obra vai incluir também uma ecovia e deverá estar concluída em meados do próximo ano. O presidente do município explicou que tencionam lançar a segunda fase da empreitada para que a estrada fique toda concluída tendo em conta que a obra não chega ao limite do concelho de Alcanena.

As empreitadas de reabilitação de diversas ruas no concelho foram o segundo maior investimento, principalmente as Ruas Dr. Neves Eliseu e Dr. Francisco Sá Carneiro que englobam um custo de, aproximadamente, 2,3 milhões de euros. O novo Centro Escolar de Atouguia, no valor de cerca de 1,1 milhões de euros, incluiu a construção de um novo edifício onde se situa a escola básica do primeiro ciclo e a reabilitação do edifício já existente.

Quase concluída está a obra de requalificação urbana de Aljustrel, na freguesia de Fátima, que incluiu a substituição do piso, redefinição das estruturas de iluminação pública, instalação eléctrica, telecomunicações, redes pluviais e mobiliário urbano. No futuro o trânsito vai ser interditado dentro da aldeia e só vão poder aceder viaturas autorizadas. A empreitada vai custar cerca de 600 mil euros, um valor superior ao previsto devido a alguns trabalhos complementares. O parque de estacionamento utilizado pelos milhares de turistas que visitam a casa dos Pastorinhos também será requalificado “quando houver disponibilidade financeira”, garantiu Luís Albuquerque.

A instalação de três pontos de água para ajudar no combate a incêndios rurais é um dos projectos mais importantes no concelho de Ourém, com um investimento aproximado de 147 mil euros por cada reservatório. A obra tem como objectivo criar condições para que os meios aéreos não necessitem de se deslocar para longe durante os incêndios uma vez que cada reservatório vai ter capacidade para cerca de um milhão de litros de água.

Nas freguesias de Seiça, Alburitel, Nossa Senhora das Misericórdias, Atouguia e Nossa Senhora da Piedade estão também a decorrer obras de requalificação urbana como os espaços envolventes à Casa Mortuária de Seiça e às Piscinas Municipais de Ourém.