ISLA SANTARÉM – Início do ano lectivo 2024/25 com o reconhecimento da A3ES

O ISLA acabou de conhecer a decisão da A3ES sobe o processo de acreditação institucional que decorreu no ano lectivo 2023-24. Esta entidade independente reconhece que a instituição, tem vários pontos fortes, dos quais se destacam a qualidade das novas instalações e dos vários espaços letivos, a proximidade entre os estudantes e os professores, com o reconhecimento da qualidade dos mesmos, particularmente das suas competências e experiência prática profissional e o envolvimento significativo com o território e com os principais stakeholders regionais.

Este reconhecimento externo constitui mais um passo no desenvolvimento do ISLA e vem confirmar a excelência do caminho que a instituição tem vindo a trilhar nos últimos anos e que tem possibilitado o aumento sustentado do número de estudantes em todos os níveis da oferta formativa (CTeSP, licenciaturas, mestrados, pós-graduações e MBA´s.

Candidaturas abertas para toda a oferta formativa para o ano lectivo 2024-25

A oferta de cursos técnicos superiores profissionais (CTeSP) do ISLA está alinhada com os cursos de nível 4 (Formação Profissional). Assim os estudantes que terminam o 12.º ano na região encontram no ISLA a continuação lógica para o seu percurso académico. Para além dos candidatos com o 12.º ano de escolaridade podem ainda candidatar-se aos CTeSP os candidatos com mais de 23 anos através do respectivo concurso especial.

As licenciaturas oferecidas pelo ISLA estão todas acreditadas pela A3ES e as candidaturas encontram-se abertas para todos os regimes de acesso: concurso nacional de acesso e concursos especiais (reingresso, mudança de curso, maiores de 23 anos e concurso para titulares de cursos de dupla certificação do ensino secundário).

Os titulares de um curso de dupla certificação de ensino secundário ainda podem candidatar-se ao ingresso numa licenciatura do ISLA através da realização de uma prova local. Esta prova, realizada no ISLA, é única e inclui duas componentes: língua portuguesa e outra componente à escolha do candidato.

Conforme é reconhecido pela A3ES, o ISLA dispõe de um corpo docente altamente qualificado, dispõe de novas e cada vez melhores instalações dotadas de tecnologia de ponta, tem mais 140 protocolos com instituições de ensino superior europeias para a realização de ERASMUS.

No ISLA os estudantes encontram o ambiente ideal para adquirirem os conhecimentos e as competências que lhes garantem um lugar nas melhores empresas da região e do país.

Bolsas e protocolos de descontos nas propinas

O ISLA prossegue uma política de bolsas e de atribuição de descontos nas propinas de todos os cursos, aos estudantes que demonstrem uma ligação com as centenas de entidades com as quais celebrou protocolos com essa finalidade. A responsabilidade social pratica-se todos os dias no ISLA. No que se refere especificamente às licenciaturas os estudantes, residentes nos 22 concelhos das NUT da Lezíria do Tejo e do Médio Tejo, podem candidatar-se às 'Bolsa para os que são da nossa terra', com um valor pecuniário anual de 1.500 euros. Este apoio destina-se aos estudantes que se candidatam através do regime geral de acesso ou pelo regime dos candidatos de cursos de dupla certificação do ensino secundário. É também por estas razões que o ISLA se afirma cada vez mais como uma escola de excelência.