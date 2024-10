Moradores das Caneiras reclamam alternativas na ligação a Santarém

Moradores das Caneiras foram à última reunião de Câmara de Santarém apelar aos autarcas que encontrem uma solução alternativa à Calçada da Junqueira, único acesso que liga a aldeia avieira à cidade. Os utilizadores consideram essa via perigosa por ser muito íngreme e estreita nalguns pontos e ser usada pelos camiões que escoam a areia extraída do Tejo na exploração existente na zona das Ómnias. Luís Cosme e Manuel Duarte deram voz ao descontentamento da população da povoação ribeirinha, que ficou sem opções para as suas deslocações a Santarém desde que foi encerrada a passagem de nível do Peso, há quatro anos e meio, devido aos acidentes mortais que ali ocorreram. Desde então fala-se na criação de uma passagem desnivelada no local, mas as obras, a cargo da empresa pública Infraestruturas de Portugal, não saem do papel.

“A estrada está em vias de colapso”, alertou Luís Cosme referindo-se à Calçada da Junqueira, referindo que há fissuras de três centímetros no pavimento por onde a água se infiltra e que podem tornar a via intransitável. Por isso pede soluções com urgência. “Já alertei a junta de freguesia e até hoje vejo a estrada a degradar-se cada vez mais”, afirmou o munícipe, apelando à câmara que mande técnicos verificar o estado da estrada, pois considera que há alguns pontos em que não há sustentabilidade para a passagem de camiões de 40 toneladas. Outro morador das Caneiras, Manuel Duarte, acentuou o tom crítico referindo que os técnicos da Câmara de Santarém têm de encontrar soluções.

A reivindicação de um acesso alternativo tem sido expressa nos últimos meses por moradores e também pelo presidente da União de Freguesias da Cidade de Santarém, que voltou à carga na reunião de câmara de 14 de Outubro. Diamantino Duarte congratulou-se com a intervenção das pessoas das Caneiras referindo que é bem visível o problema que ali está. “Têm que se encontrar soluções e os políticos servem para decidir”, afirmou.

O presidente da junta já tinha sugerido há meses a criação de um acesso alternativo à cidade, com ligação das Ómnias à Avenida General Ramalho Eanes, também conhecida como acesso sul. Uma solução que foi descartada pelo município por razões técnicas. “Se o problema é o raio de viragem tem que se fazer o que for possível. As pessoas não podem estar mais três ou quatro anos à espera de uma alternativa. A Câmara de Santarém tem que fazer um esforço, mesmo que não fique a cem por cento como gostaríamos”, reforçou Diamantino Duarte.

Solução passa por passagem desnivelada no Peso

O presidente da Câmara de Santarém, João Leite, não gostou do tom alarmista de algumas intervenções e disse que não se deve fazer política com o assunto. Afirmando que conhece o problema da estrada e as soluções possíveis, o autarca adiantou que só toma decisões mediante as análises técnicas apresentadas. E reiterou que não é tecnicamente possível uma alternativa pelo acesso sul, que traria ainda um problema acrescido de obrigar os camiões de areia a subirem à cidade e a circularem pela populosa urbanização do Sacapeito.

João Leite reiterou o que já tinha dito na última assembleia municipal. O assunto foi debatido na reunião que teve há pouco mais de um mês com o ministro das Infraestruturas, onde o governante terá deixado a garantia de se avançar com a adjudicação das obras na passagem de nível do Peso no primeiro semestre de 2025, sendo expectável que as empreitadas possam avançar ainda no próximo ano. “É necessário criar de forma séria esta alternativa, porque a actual situação não agrada a ninguém. E vamos continuar a exigir do Governo que as obras na passagem de nível do Peso sejam executadas”, assumiu.