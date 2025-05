Pedro Canavarro apresentou livro e comemorou 88 anos rodeado de amigos

No dia em que completou 88 anos de vida, na sexta-feira, 9 de Maio, Pedro Canavarro lançou o seu novo livro, “O Infinito à Cabeceira”, composto por um conjunto de poemas. A obra, publicada pela editora Caleidoscópio, foi dada a conhecer no jardim da Casa Museu Passos Canavarro, em Santarém, com apresentação do antigo deputado e governante Guilherme de Oliveira Martins.

Nesse fim de tarde luminoso, entre as dezenas de convidados estiveram autarcas, personalidades ligadas à cultura e ao meio associativo escalabitano, entidades religiosas, familiares e muitos amigos e amigas do autor e aniversariante, que agradeceu a presença de todos. Pedro Canavarro agradeceu ao padre Adelino Ascenso, que escreveu o texto introdutório do livro nascido da introspecção proporcionada por uma vida a solo na casa de família que escolheu para viver quando se desligou da vida pública, aos 85 anos, ao deixar o assento que tinha na Academia de Belas Artes. “Caíram-me lágrimas dos olhos quando tomei a decisão de deixar o último compromisso oficial e regressar a casa, onde espero morrer”, disse, referindo-se à emblemática casa apalaçada de Santarém, junto ao Jardim das Portas do Sol. “Foi sempre uma casa que se abriu às minhas loucuras, à minha criatividade, à minha desvinculação”, partilhou perante os convidados, referindo que gosta do prazer do silêncio, de estar só, que convida à introspecção.

Guilherme de Oliveira Martins, que fez questão de referir que a primeira vez que foi eleito deputado da nação foi pelo círculo de Santarém, destacou que a Fundação Passos Canavarro tem sido um exemplo na defesa e salvaguarda do património cultural, de que é prova o vasto espólio artístico existente na Casa Museu Passos Canavarro. Acrescentou que evocar e homenagear Pedro Canavarro é também sublimar o seu amor pelo património, pela natureza e pela paisagem mas também pela inovação, ciência e tecnologia, destacando a sua ligação permanente entre aquilo que herdamos e aquilo que legamos às gerações futuras, a criação contemporânea.

As muitas faces de uma vida cheia

Homem ligado à cultura e à história, Pedro Canavarro foi professor universitário em Portugal e no Japão. Na década de 80 foi presidente do Partido Renovador Democrático (PRD), vereador desse partido na Câmara de Santarém e eleito para o Parlamento Europeu como independente na lista do PS, onde esteve até 1994. Em 1983 foi comissário-geral da XVII Exposição Europeia de Arte Ciência e Cultura sobre os Descobrimentos Portugueses e a Europa do Renascimento.

Em 2005 voltou à política dando a cara por Moita Flores na lista do PSD à Câmara de Santarém, como suplente. Foi também mandatário distrital da candidatura de Cavaco Silva. Fundou e dirigiu a Fundação Passos Canavarro, sediada na sua casa-museu situada na alcáçova de Santarém. Foi dirigente e fundador de entidades como a Associação de Defesa do Património de Santarém, Associação Portugal-Japão e da Casa da Europa do Ribatejo, entre outras. É licenciado em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e foi agraciado com a medalha de ouro da cidade de Santarém em 2001.