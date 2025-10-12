Leta - Prestação de Serviços reinventa-se para ser sempre a melhor solução

A Leta- Prestação de Serviços Ldª, com sede em Santarém, é uma organização que ao longo dos 33 anos de existência se tem reinventado, adaptado e procurado ser a solução e o parceiro para as empresas onde presta a sua actividade, sendo motivo de satisfação para todas as partes incluindo os colaboradores, mesmo reconhecendo o quão difícil é satisfazer todos.

Temos ao longo dos anos sofrido uma evolução que assenta na satisfação dos clientes e colaboradores para encontrar respostas a imensos desafios. Hoje com uma actividade muito focada, marcada pela logística e actividades próximas como manuseamento de cargas, picking, estiva de contentores de exportação, serviços análogos na optimização e acondicionamento de cargas, também um sem número de tarefas que correm em pistas paralelas.

É política da Leta integrar-se e responder às tarefas que nos são solicitadas, não nos vendo como substitutos, mas como colaboradores/parceiros, para situações pontuais e diferentes em que, por conhecermos as estruturas e os serviços, temos condições para dar respostas prontas e eficazes para os diferentes desafios que se colocam.

A nossa missão é a de colaborar, ser a solução para situações em diferentes cenários e condições. Vemos os problemas como desafios a vencer, temos a noção que vamos realizar tarefas de algum esforço físico, complexidade e mesmo alguma resistência e encaramos isso como algo natural e normal, o que faz com que todos os dias surjam novos desafios.

Situação nem sempre fácil nem de relacionamento simples ou sem dificuldade, mas com diálogo é sempre possível, reconhecendo mesmo ser cada vez mais difícil a motivação para o trabalho físico ou de alguma resistência; sinal dos tempos.

Tempos fáceis fazem homens mais fracos, tempos difíceis fazem homens fortes, mas faz parte da nossa missão procurar a motivação e os colaboradores adequados nos tempos que correm.

Temos de reconhecer que ao longo dos últimos 33 anos temos aprendido com todos, e com todas as situações; temos evoluído com todos, clientes/colaboradores, sobretudo, realizado um caminho que nos permite esperar, que mesmo com os tempos desafiadores que se avizinham, nos seja possível manter o foco e continuar a fazer parte das empresas que trabalham e se esforçam para permitir e procurar, gerar alguma estabilidade no contexto social em que estamos envolvidos, do qual não nos podemos dissociar.

Olhamos o futuro como mais um desafio, uma etapa a vencer e a trabalhar, com determinação, ambição e felicidade. Para atingirmos esse objectivo contaremos com todos.

Agradecemos a todos os clientes, colaboradores, outros parceiros que nos têm apoiado ao longo deste caminho, ressalvando que mesmo os que nos procuram vencer nos ajudam, porque nos fazem procurar ser melhores todos os dias.

* Texto da responsabilidade da administração da Leta - Prestação de Serviços Ldª