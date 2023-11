Rio Maior celebra 187 anos de elevação a concelho

Rio Maior celebra o feriado municipal a 6 de Novembro, data em que se assinalam os 187 anos da elevação a concelho. As comemorações incluem iniciativas no sábado, 4 de Novembro, domingo e segunda-feira, indo o destaque para a manhã de segunda-feira, dia 6, em que às 08h30 se procede ao hastear da bandeira na Praça da República. Segue-se às 09h00 a sessão solene comemorativa no cine-teatro municipal, às 11h00 homenagens às gentes de Rio Maior no Jardim Municipal e às 12h00 a missa solene pelos falecidos.

Na noite de dia 6, às 21h30, Joaquim Monchique e Maria Rueff sobem ao palco do cine-teatro de Rio Maior para representar a peça “Lar Doce Lar”. A entrada é gratuita, sujeita à lotação da sala, e podem ser levantados no máximo dois convites por pessoa na bilheteira do cine-teatro a partir das 14h00 de 2 de Novembro, sem reserva antecipada.

Dia 4 começa com actividades desportivas em família, às 10h00, no jardim municipal, seguindo-se a inauguração da exposição de cartoons de António Maia na biblioteca municipal - “De costa à contracosta” - às 15h00. Às 16h00 começa a 20ª Gala de Acordeão “Eugénia Lima”, no cine-teatro, que tem como convidados Catarina Brilha, José Cláudio, Silvino Campos, Tiago Inácio, João Gentil e Manuel Rocha e “Dois, Pois”, de Sónia Sobral e Gonçalo Garcia. A apresentação fica a cargo de Graça Silva e as entradas funcionam no mesmo formato do espectáculo “Lar Doce Lar”.

Dia 5 de Novembro, domingo, é reservado para o 26º Encontro Sénior do Concelho, no pavilhão multiusos, às 13h00. Rio Maior foi elevada a sede de concelho a 6 de Novembro de 1836 por decreto de D. Maria II e em 1985 a cidade. Rio Maior pertencia ao concelho de Azambujeira, que fora criado em 27 de Maio de 1633 por Filipe de Portugal e entretanto extinto. Em 1989 o concelho de Rio Maior ficou com a divisão administrativa actual com a formação da freguesia de Assentiz por divisão da Vila da Marmeleira.

Para além do património natural, de que são exemplo as salinas naturais de Rio Maior e as grutas de minas de ferro e bronze na serra dos Candeeiros, existem no concelho vários monumentos destacando-se a Igreja de Sta. Maria Madalena, o Pelourinho de Azambujeira, a Vila Romana e a Igreja da Misericórdia.