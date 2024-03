Museu da Vida de Cristo em Fátima vai reabrir após insolvência

O Museu da Vida de Cristo, em Fátima, vai reabrir no dia 15 de Março, disse o representante da Renowned Champion, imobiliária que comprou o espaço em 2021 na sequência da insolvência do anterior proprietário. Segundo Rui Falcão, o espaço vai reabrir naquela data, com a “mesma exposição” e após uma “série de intervenções” necessárias devido ao facto de o museu ter estado fechado vários anos.

Rui Falcão, que não divulgou o valor das intervenções, adiantou à agência Lusa que o museu vai estar aberto diariamente, das 10h00 às 19h00, havendo a hipótese de abrir também à noite. “Estamos a estudar a possibilidade, em colaboração com os hotéis, de podermos abrir [o museu] algumas noites, para poder ser visitado por turistas que optem por dormir em Fátima”, referiu, esclarecendo que o espaço vai ter seis trabalhadores.

O representante da Renowned Champion referiu que o parque de estacionamento no edifício do museu vai também reabrir “muito em breve”. Quanto à parte comercial, que tem 35 lojas, este responsável afirmou que a expectativa é reabrir “dentro de poucos meses”, esclarecendo que é necessário falar com os proprietários das cerca de 15 lojas que não são propriedade da empresa.

“Faria todo o sentido que fosse uma abertura concertada, para se poderem abrir todos os espaços em simultâneo”, declarou, adiantando que o objectivo é, também, dinamizar o espaço com iniciativas como exposições temporárias e ‘workshops’ entre outras actividades.

Questionado sobre o interesse da imobiliária nesta área específica de museus e, neste caso, de índole religioso, Rui Falcão apenas disse que “houve aqui algo de carácter mais emocional quando foi comprada esta massa insolvente, que tinha a ver com as peças e com a exposição em si da parte do investidor”. “A compra do museu em si teve a ver com o carácter religioso”, acrescentou Rui Falcão.

O Museu da Vida de Cristo foi inaugurado em Abril de 2007, apresentando 210 figuras de cera, distribuídas por 33 cenas, o mesmo número de anos que viveu Jesus, num edifício que contava ainda com estabelecimentos comerciais e parque de estacionamento com dois pisos, numa área total de 4.000 metros quadrados.

Dívidas mataram a primeira vida do museu

A sentença de insolvência da dona do Museu da Vida de Cristo, por dívidas de 6,1 milhões de euros, data de 30 de janeiro de 2017, sendo que no ano anterior ainda tentou implementar um Processo Especial de Revitalização, mas não obteve a aprovação da totalidade dos credores. Entre as razões invocadas para a insolvência, os proprietários referiam a redução do número de visitantes, de 80.000 em 2010 para 38.000 em 2015 e 2016, mostrando “a verdadeira dimensão da crise” que afectou o país e Fátima, que vive essencialmente do turismo religioso.

Em 28 de Março de 2017, a assembleia de credores da Vida de Cristo - Parques Temáticos, proprietária do museu, determinou, na Secção de Comércio da Comarca de Santarém, o encerramento da actividade e a venda dos activos da empresa. A decisão, que apenas contou com o voto contra do representante dos trabalhadores, foi tomada por três dos credores, tendo ficado a comissão de credores a ser presidida pela Caixa Geral de Depósitos, principal credora (3,6 milhões de euros dos 6,1 milhões em dívida).

Em Maio de 2021, o Museu da Vida de Cristo, no concelho de Ourém, foi vendido por 1,1 milhões de euros contra o mínimo inicial fixado em 2017 em perto de 5,9 milhões de euros. Segundo o processo, consultado então pela Lusa, a escritura da venda realizou-se nesse mês, tendo a massa insolvente recebido um total de 1,1 milhões de euros pagos pela imobiliária Renowned Champion, com sede em Lisboa. A sociedade anónima Renowned Champion, criada em 2013, opera no sector de compra e venda de bens imobiliários.