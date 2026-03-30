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Destaques | 30-03-2026 07:00

Agrupamento Marcelino Mesquita celebrou 22 anos com homenagem à comunidade escolar

Agrupamento Marcelino Mesquita celebrou 22 anos com homenagem à comunidade escolar
Escola abriu portas à celebração com actividades que juntaram gerações e reforçaram laços - foto DR
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Sessão solene, música, jogos tradicionais e actividades pedagógicas marcaram um dia de convívio e partilha no Agrupamento de Escolas Marcelino Mesquita, no Cartaxo.

O Agrupamento de Escolas Marcelino Mesquita, no Cartaxo, celebrou no dia 12 de Março o seu 22.º aniversário com um programa de actividades que envolveu alunos, professores, funcionários e convidados, num ambiente de festa e forte espírito comunitário. As comemorações integraram uma sessão solene que contou com a presença do director do agrupamento, Jorge Tavares, e da vereadora da Cultura da Câmara Municipal do Cartaxo, Maria de Fátima Vinagre, entre outros convidados. O momento foi enriquecido pela actuação do coro do Agrupamento Marcelino Mesquita, que deu voz à cerimónia com a apresentação do seu repertório.
Ao longo do dia, a comunidade escolar participou em várias iniciativas lúdicas e desportivas, entre as quais jogos tradicionais como o jogo do aro, carrinhos de rolamentos e malha, além de partidas de futsal, com entrega de medalhas de participação. As actividades reforçaram o espírito de convívio e participação que assinalou a efeméride. Inserida nas celebrações, a iniciativa “Atelier dos Elogios”, dinamizada pelo projecto Cartaxo para Tod@s, decorreu na Escola Básica José Tagarro e envolveu turmas do 3.º e 4.º ano. Através de dinâmicas participativas, os alunos foram incentivados a reconhecer e valorizar as qualidades dos colegas, numa acção orientada para a promoção da empatia, do respeito e da entreajuda.

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