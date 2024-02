Em Abrã há uma associação que tem uma programação anual que faz a diferença

A sede da Associação Cultural e Recreativa de Abrã (A.C.R.A) recebe vários eventos ao longo do ano, numa tentativa da direcção em aproximar a população da colectividade. O MIRANTE esteve à conversa com Rui Ferreira, ex-presidente da junta de freguesia de Abrã e o líder da direcção da associação desde 2002, no dia em que se realizou uma caminhada que contou com mais de 250 inscrições. Na sede existem dois salões e um palco onde se costumam realizar peças de teatro. Rui Ferreira fez parte do grupo de teatro de Abrã, cujo impulsionador foi António Martins. A paixão pela freguesia do concelho de Santarém é comum a todos os habitantes de Abrã, onde Rui Ferreira diz existir um espírito de bairrismo muito presente.

A associação constituída em 1983, que funciona actualmente na Rua da Fonte, é composta por uma dúzia de elementos nos seus órgãos sociais. Cativar faixas etárias mais novas tem sido, há mais de duas décadas, uma das missões da direcção, explica o dirigente. Na programação anual está incluído o Festival do Grão, em Março, que em 2024 vai para a sua quarta edição. No ano passado o festival recebeu uma exposição fotográfica com fotografias antigas cedidas pela população, que foi visitada por centenas de pessoas. Outro dos eventos que marca o calendário anual da associação, é a Festa de Natal, onde se realizam vários espectáculos com a participação de crianças, adolescentes e seniores. Rita Justino, 39 anos, educadora de infância, é a responsável por escrever as peças que são representadas na festa. A também dirigente não tem dúvidas de que é muito importante para as crianças sentirem necessidade de pertencerem a algo e que o associativismo é uma grande escola de vida.

As festas em honra de Santa Margarida de Abrã, que se realizam em Agosto, tal como o Almoço de Setembro, onde são apresentadas as contas dos eventos, também se incluem no programa de eventos. “Os lucros que conseguimos obter dos eventos são canalizados para melhorar as condições de utilização na associação e proporcionar bons momentos à população”, salienta Rui Ferreira, para explicar que ser dirigente associativo implica gerir as contas ao detalhe e sem pensar em grandes luxos. O apoio de cerca de cinco mil euros aprovado pelo executivo da Câmara Municipal de Santarém em 2023 serviu para colocar um tecto falso acústico com iluminação. As despesas finais da obra, que resolveu o problema, rondaram os oito mil euros. O presidente da direcção da associação faz um apelo aos autarcas de Santarém para visitarem o espaço e confirmarem que investir nas associações do concelho é sempre uma boa medida, porque as colectividades também contribuem para a fixação de pessoas nas localidades. Ainda assim, Rui Ferreira adianta que há alterações necessárias a fazer na sede, nomeadamente a instalação de um sistema contra incêndios. “Ter as contas em dia é um aspecto do qual não abdico. Sabemos onde temos que investir e não tenho dúvidas de que todos os investimentos que realizamos e vamos realizar são para modernizar as condições da associação para prestar melhor serviço público”, vinca o presidente.