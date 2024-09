Nuno Cordas deixava-se dormir a trabalhar com máquinas até que descobriu que sofria de Síndrome das Pernas Inquietas

A propósito do Dia da Consciencialização da Síndrome das Pernas Inquietas, que se assinala a 23 de Setembro, O MIRANTE conversou com Nuno Cordas, de Coruche, que sofre desta condição.

Nuno Cordas, natural de Coruche, vive há mais de uma década com a Síndrome das Pernas Inquietas, uma condição neurológica que perturba o sono e afecta o seu dia-a-dia se não for medicado.

O diagnóstico correcto demorou algum tempo a chegar e quase por casualidade. Nuno reconheceu os seus sintomas ao assistir a um programa de televisão sobre a doença e falou da situação com a sua médica. A partir daí, conseguiu iniciar um tratamento que incluiu medicação para controlar os movimentos involuntários das pernas.

A doença teve impacto na sua vida pessoal e profissional, especialmente devido à sonolência excessiva, tornando perigoso o trabalho com máquinas pesadas, como motoniveladoras ou retroescavadoras. Hoje, Nuno Cordas procura sensibilizar outros sobre esta condição pouco conhecida.



