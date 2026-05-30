O MIRANTE continua a liderar em Adesão e Afinidade na sua área de influência

O MIRANTE é a publicação de informação geral com maior Adesão na região Litoral Centro, entre as que têm periodicidade semanal e diária e abrangência nacional. De acordo com o Bareme Imprensa da Marktest, 2025, a percentagem da totalidade de indivíduos com 15 e mais anos que contactam o jornal naquela região, é de 70,7%, mais do triplo da revista Sábado, Correio da Manhã, Expresso ou a A Bola, por exemplo.

É na região Litoral Centro, que está incluída a grande maioria dos concelhos que constituem a área de influência de O MIRANTE, nomeadamente, Abrantes, Alcanena, Alpiarça, Cartaxo, Constância, Coruche, Golegã, Ourém, Rio Maior, Santarém, Tomar, Torres Novas e Vila Nova da Barquinha, no Distrito de Santarém e ainda, Alenquer, Arruda dos Vinhos, Azambuja e Vila Franca de Xira, no de Lisboa.

A taxa de Adesão refere-se à penetração ou alcance de um título, ou seja, a percentagem (ou número absoluto) de indivíduos dentro de um universo populacional que leu ou folheou a última edição de uma determinada publicação. Na região Litoral Centro há muitos outros concelhos onde o jornal não é distribuído, o que realça o resultado obtido.

O MIRANTE também é o primeiro em termos de Afinidade naquela região. No índice por mil (000) o resultado do jornal é 455,2, enquanto que, por exemplo, a revista Sábado apresenta 130,5, o Correio da Manhã 105,0, o Expresso 79,8 e o Público 53,7.

Em termos de percentagem de audiência média, O MIRANTE surge em quarto lugar com 2,6%, a seguir ao Correio da Manhã (5,6%), ao Expresso (3,3%) e à A Bola (3,0%), mas à frente das restantes publicações de informação geral com periodicidade semanal e diária.

Há duas décadas que O MIRANTE é líder destacado em termos de tiragens e audiências entre todos os jornais regionais do país. Foi graças a essa situação excepcional que passou a integrar, desde 2005, o Bareme Nacional da Marktest, sendo até agora o único jornal regional que integra o conjunto de publicações estudadas pela empresa.

Resultados relevantes uma vez que o jornal não está em todos os concelhos

A região do Litoral Centro e Sul, do Bareme Imprensa da Marktest, integra alguns concelhos do distrito de Leiria, Lisboa, Beja, Évora, Faro e Portalegre, onde O MIRANTE não tem distribuição, o que valoriza ainda mais os resultados do jornal.

Na região Sul, onde O MIRANTE apenas tem distribuição nos concelhos de Almeirim, Alpiarça, Benavente, Chamusca, Coruche e Salvaterra de Magos, o jornal também lidera em termos de Adesão e Afinidade, com uma percentagem de 27,1%, à frente do Correio da Manhã (22,1%), Público (20,8%) e Diário de Notícias (19,1%).

O MIRANTE é líder ainda em três concelhos da sua área de abrangência, integrados na Região Litoral Norte, nomeadamente Ferreira do Zêzere, Mação e Sardoal, não havendo resultados exactos, dada a reduzida dimensão e o facto de o Bareme não ter resultados por concelhos.