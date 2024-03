Cardiologista Luís Nuno assinala 28 anos de especialidade

O cardiologista Luís Nuno Baptista, reformou-se em Agosto de 2022 após uma longa carreira no Hospital de Vila Franca de Xira mas continua a dar consultas, em Vila Franca de Xira na Lusoxyra; em Alenquer (MedicSer) e no Porto Alto (Wecare Clinic).

O médico, natural de Faro, fez o curso na Faculdade de Medicina de Lisboa e ingressou na especialidade de Cardiologia em 02/01/1991 e faz dia 29 de Fevereiro 28 anos que terminou a especialidade. A formação inicial de medicina após a licenciatura foi cumprida no Hospital Distrital de Santarém. Luís Nuno Baptista explica que o mais gratificante na sua profissão é o doente chegar ao consultório e dizer que se sente bem, que está mais controlado e que se sente melhor.

Gosta de ler, passear em Portugal, ouvir música, passar tempo de qualidade com a família e sente-se mais feliz desde que o neto Tiago Miguel, de 12 anos, lhe disse que também quer ser médico.

Nos últimos anos, nomeadamente após a reforma, o médico tem vindo a compilar poemas escritos pelo seu avô materno Arnaldo Vilhena, também médico que foi quem o inspirou para seguir medicina. Pretende editar em livro os poemas do avô que abordam temas como a Medicina, a família e sobretudo espelham o estado de espírito do médico. Uma singela homenagem só agora efectuada pela falta de tempo enquanto no activo.