“Manilhas” é o mais recente animal salvo pelos bombeiros do Cartaxo. Bombeira Paula Martins ficou com ele.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Bombeiros do Cartaxo salvam cachorro em Vila Chã de Ourique

Os Bombeiros Municipais do Cartaxo salvaram este sábado, 21 de Dezembro, um cachorrinho preso numa manilha em Vila Chã de Ourique, alertados por um casal. A informação foi partilhada pelo bombeiro Fábio Caria nas suas redes sociais, que explicou que “Manilhas” foi o nome atribuído ao animal pela equipa de salvamento em homenagem a todos os animais que ficam presos em manilhas, como BREC, o cão adoptado pelos Bombeiros do Cartaxo no canil municipal após o salvarem. Fábio Caria acrescentou que a bombeira Paula Martins “prontamente assumiu a responsabilidade de levar para sua casa o Manilhas”.