Assaltantes que espalharam terror na Póvoa de Santa Iria desapareceram do mapa

Os cinco homens suspeitos de terem assaltado com violência o vigilante de uma empresa de segurança junto ao supermercado da estação de comboio da Póvoa de Santa Iria e terem fugido de carro com uma mala cheia de dinheiro, em Janeiro, nunca mais foram apanhados.

O assalto, com contornos violentos, gerou um forte sentimento de insegurança na zona histórica da cidade, em particular pelo aparato com que todo o assalto aconteceu. Agora, volvidos mais de cinco meses, nunca mais lhes foi descoberto o rasto, confirma fonte policial conhecedora do processo. Apesar de terem tentado fugir com uma mala cheia de dinheiro o sistema de fumo do equipamento foi activado e os assaltantes acabaram por largá-la já noutra zona da cidade, tendo sido recolhida mais tarde pela empresa de segurança. Chegou a pensar-se que a videovigilância do supermercado pudesse ajudar a identificar os suspeitos mas tal não veio a acontecer.

A situação, recorde-se, fez com que a junta de freguesia manifestasse intenção de fazer chegar à PSP as preocupações com a segurança da população que o assalto gerou. O assalto aconteceu em plena luz do dia, pelas 11h30 de sábado, 18 de Janeiro, na Rua da República, uma das que dá acesso à estação de comboio da cidade, junto a um supermercado.

Os suspeitos estavam encapuzados e armados quando consumaram o roubo, tendo depois fugido de carro. No entanto, a empresa de segurança activou o alarme de fumo da mala, que acabou por ser encontrada a cerca de quatro quilómetros do local do crime, na Avenida D. Afonso Vicente Valente, uma zona bastante movimentada da cidade junto a outras superfícies comerciais e bombas de combustível.

