Câmara de Tomar oferece entrada grátis na Piscina Municipal Vasco Jacob

A Câmara Municipal de Tomar vai oferecer uma entrada grátis na Piscina Municipal Vasco Jacob a alunos das escolas do concelho e da Universidade Sénior. A proposta foi levada a reunião de câmara na segunda-feira, dia 23 de Junho, tendo sido aprovada por unanimidade. Os vouchers de uma entrada grátis podem ser utilizados até ao final do mês de Julho, sendo que a utilização é exclusiva para alunos do pré-escolar, do ensino básico e secundário (incluindo os alunos do Jardim Escola João de Deus, do CIRE e da Escola Profissional de Tomar) e da Universidade Sénior.

O presidente da Câmara, Hugo Cristóvão (PS), realçou que esta oferta vem de encontro ao que tem sido feito nos últimos anos. O autarca referiu ainda que a medida tem o intuito de levar outros jovens a conhecerem a piscina municipal: “uma vez que sabemos que, particularmente das aldeias, muitos não têm o hábito de frequentar as piscinas”, disse.

De recordar, que a Piscina Municipal Vasco Jacob reabriu ao público no passado dia 14 de Junho, estando em funcionamento até dia 14 de Setembro. O horário é das 10h00 às 19h00, com saída da água até às 18h30. Este ano, a piscina das crianças foi totalmente reparada, com a aplicação de poliureia pintada, pretendo garantir maior conforto e segurança.