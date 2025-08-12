Mação recebe 9.º encontro de emigrantes

O Jardim Municipal de Mação acolhe, no próximo dia 15 de Agosto, o 9.º Encontro de Emigrantes, uma iniciativa da câmara municipal que celebra o regresso dos naturais do concelho e seus descendentes que residem, ou já residiram, no estrangeiro, num dia de homenagem, convívio e partilha de memórias. O programa do evento tem início às 18h30, com a recepção aos participantes, seguindo-se às 19h00 um momento de homenagem. A partir das 19h30 haverá animação musical e um lanche-convívio com produtos locais.

Ao longo dos anos, este encontro tem-se afirmado como um espaço de afectos e de memória, onde se partilham histórias, sabores, saudades e tradições. O Encontro de Emigrantes de Mação é organizado pela câmara municipal desde 2015. O MIRANTE já realizou várias reportagens na iniciativa que tem o intuito de mostrar aos emigrantes do concelho que, apesar de estarem longe, continuam a ser maçaenses. “Gostaríamos que não esquecessem a sua terra. O seu regresso é por nós esperado, os seus investimentos são esperados, a requalificação das suas casas é importante para o concelho. Mação tem muitas pessoas espalhadas pelo mundo, como acontece por todo o país, mas temos muito gosto que regressem”, afirmou ao nosso jornal, em 2022, o então presidente da autarquia Vasco Estrela.