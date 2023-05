FICOR em Coruche quer reforçar a liderança na fileira da Cortiça

O Ano Europeu das Competências é o tema da 15.ª edição da FICOR – Feira Internacional da Cortiça que vai decorrer em Coruche de 25 a 28 de Maio. O programa, repleto de eventos temáticos, culturais e gastronómicos que abrangem seminários, espectáculos e exposições, alia ainda conferências e debates a desfiles de moda, concertos, artesanato ou provas de vinho no espaço Wine & Cork. Aos concertos de Monda e Beatriz Rosário somam-se o desfile de moda Coruche Fashion Cork, a exposição de pintura “A Cortiça na Arte Contemporânea”, de Alves Piloto, o playnetário no espaço criança e sustentabilidade, a festa M80 ou, no último dia de FICOR, a corrida das pontes e da Família.

A FICOR vai decorrer no Centro de Exposições e no Observatório do Sobreiro e da Cortiça. O município de Coruche, que organiza o evento, pretende reforçar a liderança internacional de Portugal na fileira do sobreiro e da cortiça. Segundo afirma a vereadora Susana Cruz, “o evento quer aproveitar todo o potencial da mão-de-obra e adequar as aspirações e as competências das pessoas às oportunidades no mercado de trabalho, em particular no que respeita às transições ecológica e digital”.

O primeiro dia da FICOR, 25 de Maio, é o Dia do Conhecimento e da Inovação. O certame começa com a abertura da reunião anual do Centro de Competências do Sobreiro e da Cortiça por João Paulo Catarino, secretário de Estado da Conservação da Natureza e das Florestas. Às 18h00, no Pavilhão Multiusos, é oficialmente inaugurada a FICOR no Centro de Exposições.

A 26 de Maio assinala-se o dia do Montado de Sobro. De manhã decorre um debate promovido pela Associação de Produtores Florestais de Coruche. Da parte da tarde, no Centro de Exposições, acontece o programa “Educar para a Sustentabilidade”, dirigido à comunidade educativa, em comemoração do foral afonsino de Coruche. Às 22h00, na Praça d’Água, realiza-se o desfile de moda Coruche Fashion Cork, que conta com as participações especiais da Oficina d’Artes de Coruche (ODAC), da Turma da Cíntia e dos músicos coruchenses Gonçalo Gomes e Beatriz Felizardo. No desfile serão dados a conhecer os projectos vencedores e as propostas da 6.ª edição do Concurso de Ideias e Criatividade, estando confirmada a participação especial de estilistas convidados.

Sábado, 27 de Maio, é dia de homenagem à actividade da tiragem da cortiça, reconhecida em 2021 como Património Cultural Imaterial. No Parque do Sorraia são executadas esculturas em madeira com motosserras Stihl.

Após o Concurso Morfofuncional de Ovelhas de Raça Suffolk, junto à Praça de Toiros, organizado à tarde pela Associação de Criadores Suffolk (APCORS), que promove ainda a exposição de ovinos de raça Suffolk, regressam também as conversas sobre o vinho. “A simbiose entre os vinhos e a gastronomia” é o tema que Sara Barbosa explora no Wine & Cork, enquanto o chefe Luís Machado inicia uma sessão de demonstração com uma receita de estufado de toiro bravo.

Na manhã de domingo arranca a 17.ª Corrida das Pontes e da Família no Parque do Sorraia, com entrega de prémios às 12h00 no Centro de Exposições, hora a que é dado reinício às sessões de culinária pelo chefe Lino, que confecciona uma “Paelha do Montado”.