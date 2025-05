Munícipe do Entroncamento denuncia tentativa de rapto e critica postura da presidente de câmara

Na reunião de câmara do Entroncamento, realizada a 8 de Maio, a munícipe Débora Pereira confrontou a presidente Ilda Joaquim (PS) por declarações feitas na última assembleia municipal sobre “notícias falsas” em relação a tentativas de rapto, uma no Entroncamento e outra em Torres Novas. Débora Pereira, de 40 anos, residente no Entroncamento há quatro anos, foi vítima de uma tentativa de rapto no dia 16 de Abril, e afirma ter apresentado queixa na PSP. Perante as afirmações de Ilda Joaquim, a munícipe mostrou indignação e lamentou que a autarca, que leva três mandatos no município, não tenha tido “mais empatia” para com a situação. “Gostava de saber se foi sobre a minha publicação que a senhora presidente se referiu e se sim de onde obteve a informação que a minha denúncia era falsa? Acho que lidou de forma leviana com a situação e as suas declarações roçaram a ofensa”, afirmou.

A cidadã mostrou o comprovativo da denúncia e salientou que está disposta a cedê-lo à presidente de câmara. Ilda Joaquim mostrou-se solidária com a situação e lembrou a munícipe que o município tem um Gabinete de Apoio à Vítima. Segundo Débora Pereira, em declarações a O MIRANTE, foi alvo de uma tentativa de rapto no dia 16 de Abril, por volta das 11h00, na Rua Fernando Pessoa, junto ao restaurante O Barbas do Caracol. Três homens seguiam numa carrinha branca, com a matrícula tapada, tentaram agarrá-la, mas um deles tropeçou e a munícipe conseguiu fugir. A açoriana afirma que regressou apressada para casa após o sucedido e só voltou a sair quando o companheiro chegou do trabalho, tendo seguidamente apresentado queixa na PSP. Três dias depois, mais calma, partilhou a experiência nas redes sociais como sinal de alerta.

Na reunião de câmara, Paulo Pinheiro, companheiro de Débora Pereira, interveio para criticar a postura da autarca, acusando Ilda Joaquim de escudar-se atrás de procedimentos administrativos. “A senhora esteve incrivelmente mal. É só isto que queria dizer. Eu, como munícipe, estou escandalizado com a sua postura”, expressou. Rui Gonçalves, vereador do PSD, evitou fazer críticas sobre a situação, mas destacou que como pai de uma menina tem “horror” e “repugna” este e outros crimes que têm vindo a ser denunciados, elogiando a coragem de Débora Pereira. Rui Madeira, também do PSD, reforçou a importância da participação dos cidadãos, ressaltando que é fundamental que as pessoas tragam os seus testemunhos e preocupações para que o município possa melhorar o que está mal no concelho.