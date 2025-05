Requalificação do cais dos avieiros de VFX à espera de alargamento da linha de comboio

A duplicação da Linha do Norte em Vila Franca de Xira, que prevê uma intervenção mais vasta nos antigos terrenos do Vassalo à beira Tejo, pode vir a ser a chave para requalificar a zona do cais dos avieiros da cidade e da zona dos arrumos das artes de pesca, que há uma década aguardam por obras que lhes dêem maior dignidade.

A novidade foi avançada na última semana pelo presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, que diz esperar que esta venha a ser a oportunidade de apresentar um projecto integrado que permita a continuidade do passeio ribeirinho para norte. “Aguardamos a decisão final da Infraestruturas de Portugal sobre o projecto de remodelação e alargamento da Linha do Norte para avançarmos com o processo de requalificação dos arrumos dos avieiros. Queremos que seja um projecto que permita dar uma continuidade ao passeio ribeirinho para norte”, explica o autarca.

A expectativa de Fernando Paulo Ferreira é poder vir a requalificar a frente ribeirinha de VFX, na zona dos avieiros, à semelhança do que foi feito com a zona dos avieiros na Póvoa de Santa Iria, onde foram colocados novos espaços de arrumos para as artes de pesca. Segundo o autarca, o projecto da IP para a linha de comboio – e que incluirá no projecto uma nova utilização como estacionamento para os terrenos do antigo Vassalo -, poderá vir a ser a chave para requalificar a zona.

Na última reunião de câmara, também o vereador Barreira Soares, do Chega, lamentou o estado “lastimável” de toda a zona onde os avieiros guardam as artes de pesca, com a vegetação a crescer sem controlo e sem ser cortada há meses. Em várias reuniões de câmara, a gestão socialista foi várias vezes confrontada com críticas por parte da oposição CDU e Chega devido ao arrastar de uma solução para a requalificação do local.

O cais é pequeno, as arrecadações provisórias construídas há década e meia tornaram-se definitivas, estão estragadas e são exíguas, e os pontões têm a madeira podre e a desfazer-se em alguns locais. Não há espaço para guardar as redes, nem contentores do lixo e o mato raramente é cortado. Quem vive do sustento dado pelo rio há muito deu a conhecer a O MIRANTE a sua indignação de ter de trabalhar num espaço que precisa de mais atenção e um novo olhar por parte do município.