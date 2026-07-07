Assessoria de 84 mil euros gera debate na Câmara de Benavente

O vereador Pedro Gameiro, eleito pelo Partido Socialista, questionou a presidente da Câmara Municipal de Benavente, Sónia Ferreira (PSD), sobre a contratação da empresa Barata, Villalobos & Associados, Lda., para prestação de serviços de assessoria estratégica de comunicação, num contrato anual no valor de 68.500 euros, acrescido de IVA, perfazendo 84.255 euros. Na intervenção, o vereador da oposição criticou a decisão, considerando que a autarquia deve “dar o exemplo” na forma como gasta dinheiro público, sobretudo num contexto em que, segundo afirmou, surgem frequentemente munícipes nas reuniões de câmara a queixarem-se de problemas cuja origem tem a ver com pagamentos que o município tem de assumir.

“Não podemos ter dinheiro para tudo, mas temos de saber dar o exemplo de como o gastamos”, afirmou Pedro Gameiro, defendendo que a necessidade do contrato deve ser explicada, uma vez que a Câmara de Benavente dispõe de um departamento de comunicação que classificou como “talvez dos maiores do distrito de Santarém” e que, no seu entender, “trabalha minimamente bem”.

O vereador disse discordar da contratação, sublinhando que não estava a pôr em causa a legalidade do procedimento, mas sim a opção política e o exemplo dado pelo executivo na gestão dos recursos públicos. Pedro Gameiro referiu ainda que falou sobre o assunto com “dois ou três presidentes de câmara do PS” e que não lhe pareceu “normal este tipo de contrato”.

A presidente da Câmara de Benavente afirmou que se tratou de um concurso e disse não perceber “qual é o problema”, sustentando que a maioria das câmaras municipais recorre a este tipo de assessorias de comunicação e estratégia. Sónia Ferreira recusou também qualquer comparação com os apoios atribuídos às associações e colectividades, afirmando que os subsídios concedidos pelo município a estas entidades ultrapassam “e muito” os valores que vão a reunião de câmara, apontando para apoios logísticos, banco de horas e outras formas que não se contabilizam somente em apoios financeiros.

A empresa Barata, Villalobos & Associados, Lda. é uma sociedade por quotas com sede no Centro Comercial Europa, no Funchal, tendo sido constituída em Fevereiro de 2025. De acordo com a informação disponível no portal Base, a mesma empresa rubricou, dois dias antes, um contrato no valor de 6.600 euros mais IVA, com a Ordem dos Economistas, para prestação de serviços de comunicação e relações públicas no âmbito do 11.º Congresso Nacional dos Economistas.