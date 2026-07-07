Jovens da Linhaceira criam primeiro campo de férias na aldeia

Começou como uma conversa informal entre amigos junto ao rio e acabou por dar origem a uma iniciativa nunca vista na Linhaceira, no concelho de Tomar. Um grupo de jovens da aldeia decidiu avançar com a organização de um campo de férias para crianças e jovens, preenchendo uma lacuna identificada na freguesia e oferecendo uma alternativa saudável para ocupar o período de férias escolares.

A primeira edição arrancou com cerca de 20 participantes, não só da Linhaceira mas também de localidades vizinhas. Para Ana Carolina Silva, coordenadora do campo de férias e técnica superior de animação sociocultural, a adesão superou todas as expectativas. “O feedback foi extremamente positivo. Recebemos mensagens de pais e até de pessoas que nem sequer têm filhos nestas idades. Era uma iniciativa nova que fazia falta aqui na Linhaceira”, refere.

Ana Carolina Silva destaca ainda o espírito de equipa que tem marcado a preparação do projecto. “Embora seja a coordenadora, sinto que somos todos coordenadores. Estamos muito bem articulados e os outros monitores envolvidos demonstraram desde o início uma enorme capacidade de organização”, sublinha.

A preparação decorreu ao longo de vários meses e implicou inúmeras reuniões, contactos com parceiros e a construção de um programa diversificado. Entre as actividades previstas, Rodrigo Mendes destaca a canoagem, paintball, jogos de equipa, concursos culturais e uma versão inspirada no popular programa televisivo Taskmaster. “Foi uma das actividades que exigiu maior esforço de planeamento”, destaca o jovem natural da Linhaceira.

Henrique Costa, um dos jovens organizadores, recorda que tudo começou de forma espontânea. “Estávamos entre amigos e pensámos que era preciso dinamizar a Linhaceira de alguma maneira. Surgiu a ideia de criar um campo de férias. Na altura não tínhamos experiência nenhuma nesta área e havia muita burocracia envolvida, mas não nos arrependemos”, confessa.

Apesar de ser a primeira edição, os organizadores já pensam no futuro. A intenção passa pela criação de uma comissão que assegure a continuidade do projecto, permitindo que novas gerações de jovens assumam a organização. “O mais importante é que isto não morra. Gostava que alguém pegasse nesta ideia porque o que conseguimos aqui foi realmente bom para a Linhaceira”, afirma Henrique Costa.

A segurança das crianças e jovens foi uma das preocupações da organização. Cada criança possui ficha médica individual, foram constituídas equipas acompanhadas por monitores e disponibilizados kits de primeiros socorros. As elevadas temperaturas obrigaram ainda à adaptação de algumas actividades e ao reforço das medidas de hidratação e protecção solar.

A forte adesão dos participantes, a confiança demonstrada pelos pais e o envolvimento das entidades locais reforçam a convicção de que esta poderá ser a primeira de muitas edições. “Este ano é a nossa montra. Se correr bem, já estamos a pensar no próximo”, resume Carolina Silva.

Autarcas elogiam iniciativa da juventude

O presidente da Junta de Freguesia da Asseiceira, Fernando Ferreira, onde se insere a localidade da Linhaceira, destaca a importância de uma iniciativa criada por jovens da terra. “Só o facto de ter partido de jovens com pouco mais de 20 anos já é algo muito positivo. Desde a primeira hora disponibilizámo-nos para ajudar e agora esperamos que os resultados sejam bons para que possam dar continuidade ao projecto”, afirma. O apoio da junta de freguesia tem incidido sobretudo na logística e no fornecimento de materiais e brindes necessários ao funcionamento da actividade.

Também o vereador da Câmara de Tomar, Samuel Fontes, considera que este tipo de iniciativas desempenha um papel importante na ocupação dos tempos livres das crianças e jovens. “A câmara vê com muito bons olhos este tipo de projectos porque proporcionam um ambiente saudável de convívio durante as férias escolares. São iniciativas que ajudam as famílias e que gostaríamos de ver surgir noutros locais do concelho”, diz. O autarca garante ainda disponibilidade para apoiar projectos semelhantes sempre que solicitado pelas associações e colectividades locais.