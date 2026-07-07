Ligar margens, pessoas e o futuro do Tejo

Há mais de cinco décadas que a TTSL – Transtejo Soflusa, S.A. desempenha uma missão essencial na Área Metropolitana de Lisboa: assegurar o transporte fluvial de passageiros entre as duas margens do Tejo, aproximando territórios, promovendo a coesão social e oferecendo uma alternativa de mobilidade sustentável a milhões de utilizadores.

Num contexto de crescente pressão sobre os sistemas de mobilidade urbana, o rio Tejo assume uma importância renovada enquanto corredor estratégico de transporte, contribuindo para a redução do congestionamento e para uma mobilidade mais sustentável.

A TTSL tem vindo a afirmar -se como uma referência nacional e internacional na transição energética do transporte fluvial. A entrada em operação dos novos navios 100% eléctricos representa um marco histórico para a empresa e para o sector dos transportes públicos em Portugal, permitindo assegurar actualmente a maior operação regular de transporte fluvial eléctrico do mundo.

Os resultados desta transformação são evidentes. A ligação Seixal – Cais do Sodré é actualmente assegurada exclusivamente por navios eléctricos, tendo eliminado totalmente o consumo de combustíveis fósseis. Já na ligação Cacilhas – Cais do Sodré, a crescente incorporação de navios eléctricos permitiu reduzir em 32% o consumo de combustível entre Janeiro e Maio de 2026, face ao período homólogo de 2025.

Contudo, a visão da TTSL vai muito além da renovação da frota. O objectivo passa por potenciar o rio como elemento estruturante da mobilidade metropolitana, criando novas respostas para os desafios de crescimento urbano e de conectividade da região.

Nesse sentido, a empresa encontra-se a estudar novas ligações fluviais capazes de aproximar territórios, reduzir tempos de deslocação e reforçar a integração da rede de transportes da Área Metropolitana de Lisboa. Projectos como a ligação Trafaria – Algés e a valorização do eixo Porto Brandão –Belém reflectem esta visão de futuro.

A TTSL pretende igualmente contribuir para a recuperação da vocação turística do Tejo, promovendo novas experiências de turismo fluvial e valorizando os territórios ribeirinhos das duas margens.

Mais do que transportar passageiros, a TTSL pretende continuar a ligar pessoas, criar oportunidades e reforçar a ligação entre a Área Metropolitana de Lisboa e o seu principal activo natural: o rio Tejo.

Porque o futuro da mobilidade também se faz pelo rio. E o futuro do Tejo passa por continuar a ligar margens, pessoas e territórios.

Rui Rei

Presidente do Conselho de Administração da TTSL - Transtejo Soflusa, S.A.