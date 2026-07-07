O Cartaxo é um território onde se pode viver o Melhor da Cidade no Campo

O Cartaxo é um concelho que sabe de onde vem e que tem uma visão clara para onde quer ir. Um território de identidade forte, profundamente ligado às suas raízes, mas que encara o futuro com confiança, ambição e capacidade de concretização.

Localizado no coração do país, o Cartaxo beneficia de uma posição estratégica, de uma elevada qualidade de vida e de uma autenticidade que o distingue no contexto regional e nacional. Somos um concelho onde a tradição e a modernidade coexistem de forma harmoniosa, criando um território atractivo para viver, investir, trabalhar e visitar.

A nossa história está profundamente ligada à terra, à agricultura e, de forma muito especial, à vinha e ao vinho. Reconhecido como Capital do Vinho, o Cartaxo afirma-se como uma referência incontornável da Região Vitivinícola do Tejo, projectando o nome do concelho além-fronteiras através da qualidade dos seus vinhos, da excelência dos seus produtores e da crescente aposta no enoturismo.

Mas o Cartaxo é muito mais do que a sua reconhecida tradição vitivinícola. É um território rico em património, cultura, natureza e experiências. Das planícies da lezíria às margens do Tejo, passando pelas aldeias, quintas e espaços culturais, encontramos um concelho que preserva a sua identidade e valoriza os recursos que o tornam único.

Os visitantes encontram no Cartaxo uma oferta diversificada, capaz de proporcionar experiências autênticas e memoráveis. O património histórico, os percursos de natureza, a gastronomia, os eventos culturais e as tradições populares constituem elementos diferenciadores que enriquecem a experiência de quem nos visita e reforçam a atractividade do território.

É esta combinação entre autenticidade, hospitalidade, qualidade de vida e dinamismo que sustenta a nossa estratégia de valorização do concelho. Uma estratégia que se traduz na marca O Melhor da Cidade no Campo, uma assinatura que representa aquilo que somos e aquilo que queremos continuar a afirmar: um território que preserva as suas raízes, mas que está preparado para responder aos desafios do presente e às oportunidades do futuro.

Hoje, o Cartaxo assume-se como um concelho moderno, competitivo e com enorme potencial de crescimento. Um território que valoriza as suas pessoas, que cria condições para atrair investimento e que aposta na promoção dos seus recursos como factores de desenvolvimento económico e social.

Convido todos a descobrir o Cartaxo, a conhecer as suas paisagens, a provar os seus sabores, a viver as suas tradições e a sentir a autenticidade das suas gentes. Porque aqui encontramos, verdadeiramente, O Melhor da Cidade no Campo.

João Ferreira Heitor

Presidente da Câmara Municipal do Cartaxo