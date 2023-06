Autores portugueses e regionais em destaque no Festival Literário de Alcanena

O FALA – Festival Literário de Alcanena vai decorrer na Biblioteca Municipal Dr. Carlos Nunes Ferreira de 15 a 18 de Junho com diversas actividades. A abertura do certame e da Feira do Livro estão marcados para quinta-feira, 15 de Junho, pelas 09h30. Durante a manhã será apresentado o livro “Asas para Voar”, com sessão de ilustração, de Nuno Alexandre Vieira. Esta sessão realiza-se no jardim da biblioteca e dirige-se ao público escolar.

Segue-se a apresentação do livro “Era uma vez o livro”, pelas 11h00, na Sala Jovem da biblioteca. Às 15h30 há um Círculo de Biblioterapia com Sandra Barão Nobre. Pelas 17h00 realiza-se uma mesa redonda, intitulada “Oralidades com Tradição”, com Daniel Café. A exposição “MigrArtes” será inaugurada, pelas 18h30, na sala polivalente da biblioteca. Uma hora depois há uma prova de vinhos e degustação de produtos locais seguindo-se, pelas 20h00, um jantar literário com a poetisa Alice Neto de Sousa.

Na sexta-feira, 16 de Junho, destaque para uma mesa redonda com Jovens Talentos, na Sala Gente Jovem (15h00). Seguem-se duas sessões de “À Conversa com…” autores convidados, pelas 17h30 e 18h30. Pelas 20h00 há “Uma Noite com os Livros”, seguindo-se uma “Data de Histórias”, por Arco da Velha. A noite termina com uma sessão de cinema português: “Um filme em forma de assim”, de João Botelho. No final haverá conversa com o realizador no Cine-Teatro São Pedro.

No sábado, 17 de Junho, o dia começa com “Vamos acordar com as palavras”, com Fernanda Borghetti (09h30), seguindo-se “Passos que falam”, por Augusta Torcato (10h00). Fernanda Borghetti regressa com “Vamos regar os Cravos” (11h00) e meia hora depois há a apresentação do livro “Homens Livro”, da autoria de Bento Ramires, Carlos Marta e Rui Guedes. Pelas 15h00, o escritor Rui Zink vai estar à conversa com João Morales. O escritor João Tordo estará na mesma iniciativa, mas às 18h30. A noite vai ser animada com a Lisbon Poetry Orchetra, pelas 21h30, no Cine-Teatro São Pedro.

O Festival Literário de Alcanena termina no domingo, 18 de Junho, com a apresentação do livro “O Sonho do Crocodilo”, de Carla Moreira (10h00), seguindo-se uma sessão de ilustração com Danuta Wojciechowska (11h00), no jardim da biblioteca. O lançamento do livro “Serranos, Campinos e Bairrões: Etnografia e Falares do Ribatejo”, de autoria de Luís Duarte Melo”, está marcado para as 14h30. O certame termina com Jogos Florais do concelho de Alcanena (16h00), no Cine-Teatro São Pedro, e o encerramento da Feira do Livro (18h00).