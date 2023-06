Judoca da Casa do Benfica em Santarém alcançou o terceiro lugar do pódio no Campeonato Nacional de Juvenis de Judo, que decorreu no Seixal.

Fernanda Tostes com terceiro lugar no nacional de judo em juvenis

A judoca Fernanda Tostes, em representação da Casa do Benfica em Santarém, alcançou o terceiro lugar do pódio no Campeonato Nacional de Juvenis de Judo, que decorreu no Seixal. A colega de clube Marta Lopes também competiu, não tendo chegado à luta pelas medalhas. As atletas foram acompanhadas pelos treinadores Jorge Barroca e Carlos Ricardo.