Recolha de sangue no Forte da Casa

A Associação de Dadores Benévolos de Sangue da Póvoa de Santa Iria realiza no dia 10 de Junho, das 9h00 às 13h00, uma recolha de sangue na delegação da junta de freguesia no Forte da Casa. Haverá também inscrição de potenciais dadores de medula óssea. A associação realizou 17 sessões de colheita de sangue entre 1 de Janeiro e 31 de Maio de 2023. No mesmo período 71 pessoas deram sangue pela primeira vez e estiveram presentes 582 dadores. No total foram recolhidas 474 unidades de sangue.