Arqueiros ribatejanos conquistam títulos nacionais

Atletas da Associação Tejo D'Honra e do Ateneu Artístico Cartaxense estiveram em bom plano na Final Four do Campeonato Nacional de Sala em Tiro com Arco.

Os arqueiros ribatejanos estiveram em bom plano na Final Four do Campeonato Nacional de Sala em Tiro com Arco a 18 metros, organizado pela Federação Portuguesa de Tiro com Arco, que decorreu em Viseu. Dos oito atletas apurados da Associação Tejo D'Honra, da Golegã, seis subiram ao pódio. Em arco Barebow, na categoria de juvenis, Vicente Francisco conquistou o título de campeão nacional, enquanto Paulo Silva foi vice-campeão, sagrando-se também campeões por equipas na categoria de juvenis, juntamente com André Vale. Na classe de cadetes em arco Barebow, Pedro Costa sagrou-se campeão nacional. Em arco Recurvo, na categoria de veteranos, Domingos Vaquinhas foi vice-campeão, enquanto João Pedro Santos, em arco Barebow, conquistou o título de campeão nacional.

Igualmente em prova esteve o Tiro com Arco do Ateneu Artístico Cartaxense, representado por cinco arqueiros. Rodrigo Henriques sagrou-se campeão nacional no escalão de Cadetes Homens em Arco Recurvo Olímpico. Também em Arco Recurvo Olímpico, mas no escalão de Juniores Homens, Manuel Lobo ficou em segundo lugar.