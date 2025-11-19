Destaques | 19-11-2025 07:00
Muro cede ao meu tempo em Povos
Foto: D.R.
Na Travessa dos Ferreiros, em Povos, Vila Franca de Xira, aconteceu uma derrocada de terras devido às fortes chuvadas.
Um muro acabou por ceder ao meu tempo, num terreno particular que tem uma casa em ruínas. Os moradores lamentaram o sucedido, mas referiram que o episódio, que aconteceu dia 14, já se adivinhava dada a degradação do espaço.
De acordo com a Protecção Civil Municipal, não se registaram danos físicos e os destroços foram removidos da via pública no próprio dia. O local foi sinalizado e o proprietário do terreno deverá ser notificado pelo município.
