19/11/2025

 38 anos do jornal o Mirante
19-11-2025

Muro cede ao meu tempo em Povos

Foto: D.R.
Na Travessa dos Ferreiros, em Povos, Vila Franca de Xira, aconteceu uma derrocada de terras devido às fortes chuvadas.

Um muro acabou por ceder ao meu tempo, num terreno particular que tem uma casa em ruínas. Os moradores lamentaram o sucedido, mas referiram que o episódio, que aconteceu dia 14, já se adivinhava dada a degradação do espaço.
De acordo com a Protecção Civil Municipal, não se registaram danos físicos e os destroços foram removidos da via pública no próprio dia. O local foi sinalizado e o proprietário do terreno deverá ser notificado pelo município.
