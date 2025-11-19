Rafael Salgueiro

Quem lhe contava histórias quando era criança?

Nunca fui muito de histórias, preferia brincar na rua.

Do que sente mais saudades?

Dos tempos de criança, em que tudo é belo e temos sempre por perto quem mais gostamos.

Era capaz de dar trezentos euros por uns sapatos?

Ao dia de hoje, não é algo que me faça sentido.

Lembra-se da última vez que usou a bicicleta como meio de transporte?

Concretamente não, mas sei que já passaram uns bons anos.

À mesa, branco ou tinto? Porquê? E o vinho acompanha com que comida?

Depende da ocasião e da companhia. Pessoalmente, prefiro tinto e uma boa carne.

Ainda tem tempo para tomar o pequeno-almoço em casa ou toma-o no café ao pé do emprego?

Acho que é uma questão de preferência, prefiro tomar o pequeno-almoço em casa.

Quem gostava de convidar para lanchar?

O meu avô materno, apesar de já não estar presente fisicamente, é alguém muito especial para mim.

Sabe algum refrão de uma cantiga popular?

Já tem algum tempo, mas acho que muita gente se lembra das “Pombinhas da Catrina”.

Costuma assistir a concertos de verão? Quais os que não perde?

Prefiro uma boa festa da “terrinha”.

Faz caminhadas?

Gosto de caminhar pelas ruas no Verão. Algumas pessoas, por estar na moda, estão a aderir a um estilo de vida mais saudável, o que não é necessariamente mau. O que realmente importa é que cada vez mais as pessoas procuram ter um estilo de vida mais saudável.

Fecha a água enquanto escova os dentes ou enquanto se ensaboa no banho ou não dá tanta importância ao desperdício de água?

É um tema que me preocupa. Por isso, tento ao máximo incluir hábitos que me permitam contribuir de forma positiva para a causa.

Costuma utilizar auto-estradas mesmo tendo estradas alternativas?

Nem sempre. Confesso que não gosto muito de conduzir em auto-estrada. Sou fã de carros e de condução, e para mim a auto-estrada tira um pouco o prazer da condução.

O que significa a expressão “gozar a vida”?

Significa que devemos aproveitar cada momento como se fosse único.

Quem gostaria de ser se não fosse quem é?

Gosto de ser quem sou e da pessoa em que me vou tornando a cada dia que passa.

Se houver reencarnação, o quê ou quem gostaria de ser na próxima vida?

Não penso muito nisso, mas talvez uma pantera. Foi um animal que sempre admirei.

Se pudesse encarnar uma personagem por um dia, qual escolheria?

Presidente do Benfica, sou benfiquista com orgulho. Gostava de sentir a sensação de estar à frente desta grande instituição.

É adepto das redes sociais? Tem conta em alguma rede social?

Sim e não. Tenho Facebook e Instagram e sei que, se não forem usadas de forma correcta, as redes sociais podem sim afastar as pessoas. Porém, usadas de forma correcta são uma óptima ferramenta.

Quantos canais de televisão recebe em casa?

Não consigo responder ao certo, não ligo muito à televisão.

Usa agenda para planear o seu dia-a-dia?

Uso agenda para tirar notas importantes, gosto de planear. Considero-me uma pessoa bastante metódica.

Se lhe saísse o Euromilhões qual era a primeira coisa que fazia?

Comprava uma ilha, foi algo que sempre quis.

Consegue perceber tudo o que está escrito num contrato de um seguro ou de um empréstimo bancário, por exemplo? E tenta lê-los, ou limita-se a assinar e a esperar que tudo corra bem?

Não tenho o hábito de assinar documentos sem os ler primeiro, e se tiver alguma dúvida procuro esclarecer.

Lê as notícias em jornais ou prefere a internet?

Prefiro a Internet por uma questão de ‘praticidade’, não tenho o hábito de ler jornais.

Qual é a pior coisa que lhe podem fazer?

Não gosto que as pessoas faltem à sua palavra. Vivemos numa era onde cada vez menos honramos aquilo que dizemos.

Qual a promessa que fez a si próprio mais vezes no início de cada ano e que vai continuar a fazer porque ainda não conseguiu cumpri-la?

Não sou de falsas promessas. Gosto de cumprir com o que digo. Se sinto que devo mudar algo, mudo.