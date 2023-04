Auditoria vai avaliar funcionamento dos centros de saúde em VFX

O ministro da Saúde, Manuel Pizarro, recebeu no dia 4 de Abril os autarcas do concelho de Vila Franca de Xira para ouvir de viva voz as suas queixas face aos problemas que estão a ser sentidos pela comunidade no acesso aos serviços de saúde e confirmou que vai ser realizada uma auditoria à forma como a gestão dos centros de saúde tem sido feita por parte do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) do Estuário do Tejo, liderado por Sofia Theriaga.

A audiência com o ministro teve lugar em Lisboa e contou com o presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, e de todos os presidentes das juntas de freguesia. Na ocasião, o ministro confirmou que vai ser realizada uma auditoria ao funcionamento dos centros de saúde do concelho e não descartou implementar alterações de funcionamento até final do mês de Abril. A auditoria será realizada pela Administração Regional de Saúde (ARS) de Lisboa e Vale do Tejo.

Num concelho onde quase metade dos utentes não tem médico de família e onde dois centros de saúde já nem sequer têm clínicos ao serviço - Forte da Casa e Alhandra - os autarcas não deixaram de transmitir de viva voz as suas preocupações com o estado actual da saúde no concelho. “Transmitimos directamente um conjunto de questões relativas à falta de atendimento em diversos centros de saúde do nosso concelho e saímos de lá tendo deixado o ministro mais sensibilizado para a situação. Ele comprometeu-se que vai realizar alterações no ACES e preparar um conjunto de acções e medidas concretas para o nosso território para colmatar a falta de médicos de família até ao final de Abril”, explica Fernando Paulo Ferreira.

O ministro também ouviu da boca dos autarcas as preocupações com a eventualidade de virem a ser encerradas as urgências obstétricas e pediátricas no Hospital de Vila Franca de Xira, facto que foi negado pelo governante.

“Nos últimos anos em que a população tem vindo a sair do centro de Lisboa para os concelhos limítrofes, é natural que haja menor procura desses serviços nos hospitais centrais de Lisboa. Há é maior procura nestes hospitais da periferia, que é onde residem as pessoas”, vincou Fernando Paulo Ferreira. O autarca lembra que os centros de saúde estão “com muita dificuldade” em acompanhar as grávidas e que por isso fechar essas urgências seria um erro. “Não faz sentido colocar esse atendimento em risco”, afirmou.