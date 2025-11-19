Estado das ruas na zona sul do Cartaxo preocupam munícipes e autarcas

Na reunião de câmara do Cartaxo realizada a 6 de Novembro, a situação das vias no sul da cidade voltou a ser tema de críticas e preocupação, com munícipes e vereadores a pedirem soluções claras e céleres para os problemas que afectam as ruas daquela zona.

A munícipe Manuela Carvalho abriu a sua intervenção relembrando o estado “péssimo” da Rua dos Nogueiras e denunciando as condições da Rua José Tagarro, que classificou de “intragável”. Segundo a própria, a obra recente naquela rua está mal feita, apresentando irregularidades no pavimento e problemas nas entradas e saídas, alertando mais uma vez que sente que a zona sul da cidade fica “à margem” dos investimentos, em contraste com as zonas central e norte. O presidente da câmara, João Heitor, respondeu que, embora não tenha conhecimento técnico de falhas na Rua José Tagarro, percebe as preocupações, pois também já passou pela rua e reconhece as irregularidades provocadas pela estrutura típica da via, que podem causar desconforto na circulação. O autarca prometeu uma análise técnica para avaliar possíveis melhorias naquela rua e explicou que a Rua dos Nogueiras ainda não foi intervencionada devido a um projecto em curso para a construção de uma nova passagem hidráulica, que motivou o adiamento da obra.

O vereador Ricardo Magalhães (PS), que também reside na zona sul, reforçou a necessidade urgente de intervenções na área, destacando a Rua do Açude, que tem registado maior circulação de veículos após o fecho do viaduto de Santana. Questionou os planos para esta rua e se haverá corte na Rua dos Nogueiras durante as futuras obras, além de solicitar informações sobre o plano municipal de repavimentação, especialmente nas freguesias. Destacou ainda a situação de Vale da Pedra, onde a população reclama há meses do estado degradado das estradas, e Vila Chã de Ourique, onde as obras na Estrada Nacional 3 ainda não estão concluídas.

João Heitor garantiu que, se for necessário o corte da via na Rua dos Nogueiras, a câmara promete minimizar os impactos da intervenção e reconheceu o mau estado da Rua do Açude, sublinhando que, além da repavimentação, será preciso repensar a circulação para garantir mais segurança e fluidez. Sobre o plano de repavimentação, o presidente explicou que deve ser concluído no próximo ano, nomeadamente nas freguesias de Vale da Pedra e Valada. Apesar dos atrasos em Vale da Pedra, assegurou que a câmara está a coordenar as obras para que sejam feitas ainda este ano e em Vila Chã de Ourique adiantou que falta apenas uma micro-pavimentação na Estrada Nacional 3, acompanhada da instalação de lombas para melhorar a segurança rodoviária.