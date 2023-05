Círculo Cultural Scalabitano celebra o Dia Internacional do Brincar

O Círculo Cultural Scalabitano vai assinalar o Dia Internacional do Brincar no domingo, 28 de Maio. Durante a parte da manhã, das 10h00 até ao meio dia, decorre a actividade o "Contador de Histórias" pelo Veto Teatro Oficina. Há também pinturas faciais, jogos, desenho e pintura com a colaboração do Ponto com Pinta.

Pelas 16h00 seobe ao palco do Teatro Taborda a peça "Quem És Tu?... Alice", uma produção do Veto Teatro Oficina com a participação dos alunos e pais da Oficina de Teatro da Academia de Teatro do Círculo. As entradas são gratuitas para as crianças e acompanhantes mediante reserva para o e-mail: circuloscalabitano@gmail.com.

A Comissão de Proteçcão de Crianças e Jovens (CPCJ) de Santarém também colabora na realização das comemorações.