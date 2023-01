Obras em estacionamento da estação da Póvoa de Santa Iria previstas para este ano

Em breve a piscina artificial em que fica transformado o parque de estacionamento que serve o terminal rodo-ferroviário da Póvoa de Santa Iria será uma miragem, com as obras de melhoria do espaço agendadas para este ano.

Essa é, pelo menos, a expectativa da Câmara de Vila Franca de Xira, dona do terreno e que explica a O MIRANTE estar agora a desenvolver o projecto de execução para o local, com o intuito de promover a abertura de um concurso de empreitada pública para a execução da obra de requalificação do parque de estacionamento. Para a câmara a esperança é que as obras possam iniciar-se ainda este ano.

Os terrenos junto à estação ferroviária da Póvoa de Santa Iria são, há vários anos, usados como estacionamento para milhares de moradores que ali decidem deixar os seus automóveis antes de um dia de trabalho. O problema sente-se sempre de inverno quando a chuva cai com maior intensidade e transforma o local num lamaçal e piscina improvisada já tendo havido casos de passageiros que, ao regressar de um dia de trabalho, viram as suas viaturas isoladas em poças de água e tiveram de chamar o reboque.



