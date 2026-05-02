Machetes | 02-05-2026
Maria Manuel Martins dá rosto à proximidade da BenaÓptica
Técnica de vendas e sócia-gerente da BenaÓptica, em Benavente, Maria Manuel Martins defende que o comércio tradicional continua a ser um serviço de confiança e proximidade.
Maria Manuel Martins, 48 anos, entrou no ramo da óptica através do negócio familiar do marido, Paulo Martins, optometrista e também gerente da BenaÓptica, em Benavente. Desde 2022 que ambos dão continuidade à loja, mantendo uma relação próxima com os clientes.
Na rubrica Três Dimensões de O MIRANTE, Maria Manuel Martins fala da infância, do percurso profissional ligado às vendas e ao contacto com o público, e da importância de ouvir quem entra na loja. Para si, a diferença do comércio tradicional está no acompanhamento, na confiança e na disponibilidade para resolver problemas quando comparado com os grandes centros comerciais.
A sócia-gerente da BenaÓptica lembra ainda que os óculos são hoje também um acessório de moda, mas continuam a ser, acima de tudo, uma necessidade de saúde. E resume a sua forma de estar numa ideia simples: tratar os outros como gostaria de ser tratada.
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