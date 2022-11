A frase ‘Sempre Presente’ foi a escolhida pela Adega do Cartaxo para promover os seus produtos e reforçar o verdadeiro significado do Natal

Adega do Cartaxo ‘Sempre Presente’

A frase ‘Sempre Presente’ foi a escolhida pela Adega do Cartaxo para promover os seus produtos e reforçar o verdadeiro significado do Natal, alicerçado em valores que privilegiam a tradição, a família e a união. Na actual época festiva a Adega do Cartaxo faz também um convite para uma visita ao seu site adegacartaxo.pt para ver a selecção de produtos Natal’22.