Natal da Delegação da Ordem dos Engenheiros com donativo para comunidade ucraniana

A ceia de Natal da Delegação Distrital de Santarém da Ordem dos Engenheiros, teve a participação de 80 pessoas e decorreu na Quinta da Atela, em Alpiarça, a 7 de Dezembro. Contou com um momento musical pelos professores do Conservatório de Música de Santarém, Ricardo Gama e João Correia. Este ano o donativo de produtos não perecíveis foi destinado à comunidade ucraniana, tendo estado presente Alla Polisshchuk para o receber. Também estiveram presentes, o presidente da Mesa da Assembleia de Representantes, Carlos Mineiro Aires, o Bastonário Fernando Almeida Santos, o presidente do Conselho Diretivo da Região Sul Luís Machado e o delegado Distrital de Santarém João Carvalho, para além de outros elementos e órgãos nacionais e regionais.