Apresentação de Tendências da Colecção Fall Winter 24/25

Decorreu no dia 13 de Abril, no Museu do Curtume em Alcanena, mais uma apresentação do Book, Peles acabadas e dos protótipos elaborados pelo CFPIC – Centro de Formação Profissional da Indústria do Calçado, para a coleção Spring Summer 2024, bem como o lançamento das Tendências da Colecção Fall Winter 24/25.

O evento contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Alcanena, Rui Anastácio, do secretário-geral da APIC – Associação Portuguesa dos Industriais de Curtumes, Gonçalo Santos, da directora do CFPIC, Paula Gil, e restantes parceiros do projecto PT Leather in Design. Foi ainda apresentada a sessão de lançamento da feira Expocouro 2023, pelo director Comercial da Exponor, António Proença, a qual terá lugar nos dias 13 e 14 de Setembro, em Matosinhos.

O secretário-geral da APIC – Associação Portuguesa dos Industriais de Curtumes, Gonçalo Santos, lembrou aos empresários a necessidade de entregarem as suas amostras de peles para que possam ser feitos os protótipos a apresentar nas feiras.