Espectáculo do Grémio nomeado para Concurso Nacional de Teatro Ruy de Carvalho

O espectáculo "Num Corte de Asas" do RE/CRIAR, Grupo de Teatro do Grémio Dramático Povoense, foi nomeado para as sete categorias a que esteve a concurso no Concurso Nacional de Teatro Ruy de Carvalho, entre elas Melhor Espectáculo (Prémio Ruy de Carvalho).

“Foi com grande felicidade que recebemos a notícia desta nomeação”, disse o presidente da colectividade, Daniel Gonçalves.

O CONTE Ruy de Carvalho é promovido pela Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso e pela Federação Portuguesa de Teatro, em parceria com a Fundação INATEL.

Os vencedores de todas as categorias vão ser conhecidos no próximo dia 2 de Março.