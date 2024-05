Feira das Tertúlias Tauromáquicas anima Vila Franca de Xira

Largadas de toiros e espectáculos equestres fazem parte do programa de 3 a 5 de Maio.

A cidade de Vila Franca de Xira acolhe a 5.ª edição da Feira das Tertúlias Tauromáquicas e o 2.º Encontro Tauromaquias Populares Ibéricas de 3 a 5 de Maio.

A organização é da Associação de Tertúlias Tauromáquicas do concelho de Vila Franca de Xira, em parceria com a Câmara Municipal. Do programa da iniciativa fazem parte largadas de toiros, espectáculos equestres, uma corrida de toiros e visitas guiadas à Praça de Touros Palha Blanco, bem como vários momentos de animação para miúdos e graúdos. O Largo dos Forcados e o Parque Urbano voltam a receber a exposição agrícola, stands expositivos, tasquinhas, equipamentos de street food e divertimentos infantis, que constituem um momento adicional de convívio entre todos os visitantes.

As Tertúlias Tauromáquicas participantes dedicam-se nesta feira a ampliar e promover o seu património cultural no ambiente de partilha e espírito de convívio que as caracteriza.