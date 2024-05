Escuteiros de Rio Maior festejam 50 anos e ganham Campo Escutista

O Agrupamento de Escuteiros 403 de Rio Maior comemorou o 50º aniversário no dia 4 de Maio, data em que se procedeu também à inauguração do Campo Escutista. O programa contemplou ainda com uma missa campal com bênção do campo, seguida de uma sessão solene e almoço convívio. As comemorações contaram com a presença do presidente da Câmara de Rio Maior, Filipe Santana Dias, dos vereadores, Leonor Fragoso e Miguel Paulo, da presidente da Assembleia Municipal de Rio Maior, Isaura Morais, e do presidente da Junta de Freguesia de Rio Maior, João Rebocho.