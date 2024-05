Leonor Ribeiro é a nova Rainha das Vindimas de Rio Maior

Leonor Ribeiro venceu o concurso Rainha das Vindimas de Rio Maior 2024 que decorreu na noite de 1 de Maio, no antigo salão dos bombeiros, tendo também ganho o prémio Simpatia. Beatriz Lázaro foi eleita 1ª Dama de Honor, Rossana Carvalho foi a 2ª Dama de Honor e o prémio Fotogenia coube à candidata Zlata Romanenko.

Estiveram a concurso oito candidatas que desfilaram perante uma vasta plateia. Leonor Ribeiro concorreu indicada pela União de Freguesias de S. João da Ribeira e Ribeira de S. João. A jovem sucede a Beatriz Quistorp, que representou o Município de Rio Maior o ano passado no concurso Rainha das Vindimas de Portugal, onde foi coroada 2ª Dama de Honor. A vencedora ganha direito a representar o concelho de Rio Maior a nível nacional no concurso onde será eleita a Embaixadora dos Territórios Vinhateiros, no dia 7 de Setembro, este ano no Cartaxo.

O evento contou com a presença do presidente da Câmara de Rio Maior, Filipe Santana Dias, dos vereadores Lopes Candoso, Leonor Fragoso, Miguel Santos, Miguel Paulo e Susana Gaspar, e dos representantes das Juntas de Freguesia de Rio Maior, João Rebocho, e de S. João da Ribeira e Ribeira de S. João, Leandro Jorge, acompanhados pelos respectivos executivos.