Mais de metade dos fogos rurais em Salvaterra foram por negligência

Em 2023 os bombeiros foram chamados para 28 fogos rurais no concelho de Salvaterra de Magos, número abaixo da média dos últimos anos, sendo que dois desses casos foram falso alarme. Das ocorrências, 16 foram por negligência, quatro intencionais e seis em que não foi possível apurar a causa. A informação foi transmitida em sessão camarária pelo presidente da Câmara de Salvaterra de Magos, Hélder Esménio, após reunião da Comissão Municipal de Gestão Integrada de Fogos Rurais.

Segundo o site do Governo, 2023 foi um dos melhores anos de sempre no combate a incêndios, sem vítimas fatais, menor número de incêndios e uma quebra significativa da área ardida. Entre 1 de Janeiro de 2023 e 15 de Outubro do mesmo ano foram contabilizados 7.635 incêndios rurais, uma redução que foi particularmente visível nos meses de Verão, com menos incêndios nos dias de maior calor.