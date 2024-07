Fábrica de pão de Rio Maior recuperou quase em pleno após incêndio

A panificadora que no dia 3 Abril foi parcialmente destruída por um incêndio, em Rio Maior, anunciou o investimento de 800 mil euros na recuperação da empresa, que prevê aumentar a exportação e criar 10 novos postos de trabalho. “Até à data, os investimentos realizados rondam os 800 mil euros e ainda está a ser apurado o investimento total”, disse à agência Lusa Deborah Barbosa, administradora do Grupo Panificadora Costa & Ferreira, proprietária da fábrica de pão de Rio Maior, onde em 3 de Abril deste ano deflagrou um incêndio.

O fogo resultou num comprometimento da área fabril “em cerca de 30%”, contabilizou a responsável pela fábrica situada na localidade de Alto da Serra, em Rio Maior, e que se dedica ao fabrico do ‘pão de Rio Maior’. A parte central da zona de produção, “onde estavam os equipamentos de congelação, foi a mais afectada”, explicou Deborah Barbosa, ressalvando que “os fornos foram salvaguardados”, o que permitiu “reactivar a produção rapidamente”.

Com recurso a aluguer de equipamentos de congelação, a empresa “conseguiu ter stock para as grandes encomendas”, numa recuperação em tempo recorde da empresa que, cinco dias depois do incêndio, “retomou a produção de forma parcial”. Elementos de equipas técnicas como manutenção, controlo de qualidade e limpeza foram os primeiros a regressar ao trabalho após o incêndio ser dado como extinto e, a partir de 20 de Maio, todos os 240 trabalhadores retomaram os seus postos de trabalho.

“Não houve lay-off nem foram reduzidos postos de trabalho, tendo até reforçado algumas posições específicas durante este período de contingência”, precisou a administradora, vincando que “as remunerações foram asseguradas a todos, mesmo a quem teve de ficar mais tempo em casa”.

A Panificadora Costa & Ferreira iniciou ainda um plano de investimentos que consiste em grande parte na reposição dos equipamentos afectados” e que passa pela aquisição de novos equipamentos, “tecnologicamente mais sustentáveis do ponto de vista ambiental”, visando o aumento da capacidade produtiva, a criação de postos de trabalho e o cumprimento do plano de internacionalização previsto para os próximos anos.

A reconstrução da fábrica deverá ficar concluída no próximo ano e está, segundo a empresária, a ser aproveitada “para fazer uma avaliação profunda e reforçar a melhoria contínua dos processos”, estando a ser preparado, “de modo estratégico, o crescimento da atividade, tendo como premissas de base a qualidade do produto, a sustentabilidade e o bem-estar dos colaboradores”.

De acordo com a Panificadora Costa & Ferreira a capacidade produtiva, que antes do incêndio rondava as 300 mil unidades por dia, cifra-se agora numa produção média de 250 mil unidades por dia, dos quais 5% são exportados para nove países: Espanha, Holanda, Bélgica, Reino Unido, Luxemburgo, França, Angola, Cabo Verde e Estados Unidos.