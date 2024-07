Vale da Pinta festeja dia da freguesia durante três dias

A freguesia de Vale da Pinta, no concelho do Cartaxo, vai comemorar o dia da freguesia de sexta a domingo, 19 a 21 de Julho. As comemorações abrem com a banda da Sociedade Cultural e Recreativa (SCR) de Vale da Pinta, às 19h00. Às 19h30 abrem as tasquinhas e às 22h00 actua o DJ Mike Masca, até às 01h00. No sábado destaca-se a actividade “A criança e o cavalo”, às 10h30, em frente à SCR de Vale da Pinta, a abertura das tasquinhas às 12h00 e a actuação do Rancho Folclórico de Vale da Pinta às 17h30. À noite acontece a eleição da Rainha das Vindimas e a actuação Duo Daniel Matos.

No domingo realiza-se uma arruada com os Tintus Brass Band, às 09h30, missa seguida de romaria ao cemitério em homenagem aos falecidos de Vale da Pinta, às 10h15, e o cartaz da Festa em honra de Nossa Senhora da Graça é apresentado às 11h30, antes da abertura das tasquinhas ao meio-dia. À tarde, às 17h00, decorre o concurso do melhor arroz doce.