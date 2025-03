Município de Azambuja distinguido por pagar atempadamente aos fornecedores

Com um prazo médio de pagamento dos mais baixos do país, a Câmara de Azambuja viu renovada a certificação pelo movimento Compromisso Pagamento Pontual.

O município de Azambuja viu renovada a certificação pelo “Compromisso Pagamento Pontual” como uma entidade que paga aos seus fornecedores “a tempo e horas”, anuncia aquela autarquia, sublinhando que é uma das cerca de duas mil empresas e organizações que mantêm este selo no ano 2025. Com um “prazo médio de pagamento dos mais baixos do país, e assumindo o propósito de continuar a ser uma autarquia cumpridora dos seus compromissos financeiros”, a Câmara de Azambuja, presidida por Silvino Lúcio, mantém a adesão a esta iniciativa desde 2018. O diploma atesta o reconhecimento desta autarquia, uma das poucas reconhecidas por esta plataforma, “como entidade que contribui para a melhoria da saúde e da credibilidade da economia portuguesa”. “Compromisso Pagamento Pontual” é um movimento iniciado pela Associação Cristã de Empresários e Gestores que conta com a parceria de organismos como o IAPMEI, a Confederação Empresarial de Portugal, a Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica e Ordem dos Contabilistas Certificados.