Rancho Folclórico da Pedreira prepara Mercado da Aldeia e Sopas e Caldos

A aldeia de Pedreira, concelho de Tomar, recebe os eventos Mercado da Aldeia e 5º Sopas e Caldos no domingo, 30 de Março. As iniciativas são organizadas pelo Rancho Folclórico “Os Canteiros” da Pedreira.

O Mercado da Aldeia tem início marcado para as 12h00 e vai decorrer no Campo de Jogos da Pedreira. Vão estar à venda velas e sabonetes artesanais, artigos em vime, tricô, artesanato, bordados e crochê. O 5º Sopas e Caldos vai decorrer no mesmo local, tendo início previsto para as 13h00. Ambas as iniciativas vão contar com animação musical.